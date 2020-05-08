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    HaberlerEge Haberleri Akhisarspor yönetiminiden açıklama geldi: Yazıyı bekliyoruz
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    08.05.2020 - 00:00 |

    Akhisarspor yönetiminiden açıklama geldi: Yazıyı bekliyoruz

    Bireysel antrenmanlara hız veren ancak toplu çalışmalar için risk alamayız diyen Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, “Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural’ın da önerisiyle takımımız, sahaya çıkmak için federasyondan resmi yazıyı bekliyor” dedi

    Akhisarspor yönetiminiden açıklama geldi: Yazıyı bekliyoruz

    TFF 1. Lig’in en iddialı Süper Lig adaylarından olan Akhisarspor’da yönetimin gözü, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelecek olan resmi yazıya çevrildi. Kulüpte şu an için 15 futbolcunun Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde sosyal mesafeli olarak antrenmanları sürdürdüğünü belirten Başkan Fatih Karabulut, “Federasyon kulüplere henüz yazılı duyuru yapmadı. Bizlere henüz toplanmamız gereken bir resmi yazı gelmedi. Ancak bireysel çalışmalarımız devam ediyor. Antrenmana çıkan 15 oyuncudan 7’si tesislerde yaşamını sürdürürken diğer oyuncularımız araçları ile gidip geliyor” diye konuştu.

    ‘4 haftaya hazır oluruz’

    Takımın kondisyon seviyesinin iyi durumda olduğunu belirten Başkan Karabulut, “Futbolculara test uyguladık. Hepsi 19 Mart’tan beri evlerinde teknik heyetimizin verdiği program dahilinde çalışmalarını aksatmamış. Takım halinde maçlara hazır hale gelmemiz için ise 4 haftanın gerekli olduğunu düşünüyorum. TFF Sağlık Kurulu’ndan gelen sosyal mesafeyi koruma uyarılarına göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmaların öncesi ve sonrası dezenfekte yapıyoruz, duşları ayrı kullanıyorlar, ayrı ayrı havlular var, tüm bu kurallara dikkat ediyoruz” diye konuştu.

    ‘Hocamız 2 aydır tesiste’

    Liglerin durdurulmasının ardından salgın sürecinde 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına takılan Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın yaklaşık 2 aydır tesislerde kaldığını ifade eden Başkan Fatih Karabulut, “Teknik direktörümüz de resmi bir yazı gelmesini bekliyor. Allah göstermesin bir sıkıntı çıksa sorumluluk bize ait olacak. Bir dönem tesislerimizi tamamen kapattık hiçbir futbolcuyu almadık” dedi.

    ‘Biz de oynansın istedik’

    Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin devamıyla ilgili açıklamasında TFF 1. Lig’deki 18 takımın 11’inin sezonun devamını istediğini belirtirken Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, kendilerinin de bu ekiplerden biri olduklarını söyledi. Karabulut, “Biz de liglerin devam etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdik. Bir an önce kararın resmi olarak yayınlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

    “Ben, bu riski alamam"

    Teknik Direktör Yılmaz Vural, koronavirüs sürecinde uygulanacak antrenman metodları ve maçlarla ilgili halen birçok bilinmezlik olduğunu dile getirdi. TFF Sağlık Kurulu’ndan gelen protokol uyarınca 6 kişinin yer aldığı antrenmanlar yaptıklarını hatırlatan Vural, “Temassız çalışıyoruz. Ne zaman takım antrenmanlarına başlayacağımızın kararını ben kendim veremem. Bu riski ben alamam. Oyuncularımın evlerinde çocukları var” dedi.

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