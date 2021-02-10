10.02.2021 - 00:00 |
Akhisarspor’a milli onur
TFF 1. Lig’de 9 kişi kaldığı Balıkesirspor deplasmanını 3-0 kaybeden Akhisar altyapısından çıkan 2 gencin ilk kez Ümit Milli Takım’a davet edilmesiyle gururlandı.
Yeşil siyahlılarda 21 yaşındaki kaleci Halil Yeral ve 20 yaşındaki stoper Doğukan Nelik, Ümit Milli Takım’ın haziran ayında oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde 13-18 Şubat tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosuna çağrıldı.