Akhisarspor’da Özbey çıkmazı

İmza yetkileri, 8 Ekim’deki olağan-üstü kongreye kadar kardeşleriyle birlikte hukuk ve menajerlik şirketini yöneten Özbey’e verildi. Adaylık için liste çalışmasını sürdüren Özbey’in firmasının Akhisarsporlu futbolcular Çekdar ve Bjarnason dahil ligdeki birçok futbolcunun menajerliğini yaptığı öğrenildi. Futbol Federasyonu’nun Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı, aktif futbol faaliyeti devam eden şahısların menajerlik faaliyetinde bulunmasını yasaklandığı biliniyor.