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    HaberlerEge Haberleri “Akhisarspor’la gurur duyuyorum'
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    14.04.2020 - 07:00 |

    “Akhisarspor’la gurur duyuyorum'

    Akhisarspor’un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, yeşil siyahlı kulübe övgüler yağdırdı.

    “Akhisarspor’la gurur duyuyorum'

    Akhisarspor’un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, yeşil siyahlı kulübe övgüler yağdırdı. Akhisarspor’un teknik adamlık kariyerindeki 30. takım olduğunu dile getiren Vural, “Buraya geldiğimde müzede iki kupa gördüm. Biri Türkiye Kupası, biri Süper Kupa. Bir de Avrupa’da ülkemizi temsil eden bir camia burası. İlçe takımı olmasına rağmen kısa zamanda bu başarıları yakalamak kolay değil, Akhisarspor’la gurur duyuyorum” diye konuştu. Spor müsabakalarına hasret kaldıklarını ifade eden Vural, “Hedeflerimiz doğrultusunda yola devam edeceğiz ve layık olduğumuz Süper Lig’e geri döneceğiz” dedi.

     

     

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