03.05.2020 - 00:00 |
Akhisarspor’un vefakar oyuncusu Vrsajevic
Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Akhisarspor’da, 2 yıldır gösterdiği performansla beğeni toplayan Avdija Vrsajevic, takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.
Yeşil siyahlıların, Süper Lig’e veda etmesine rağmen takımını yarı yolda bırakmayan Vrsajevic, sözleşmesini yeniledi. Defansın sağında ve solunda görev yapabilen 34 yaşındaki Boşnak futbolcu, bu yıl 21’i ilk 11’de 24 lig maçında görev yaptı. Toplam 1870 dakika sahada kalan Vrsajevic, defansta kendisiyle birlikte 2288 dakika oynayan vatandaşı Cocalic’ten sonra en çok forma giyen yabancı oldu.
Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.