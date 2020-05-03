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    HaberlerEge Haberleri Akhisarspor’un vefakar oyuncusu Vrsajevic
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    03.05.2020 - 00:00 |

    Akhisarspor’un vefakar oyuncusu Vrsajevic

    Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Akhisarspor’da, 2 yıldır gösterdiği performansla beğeni toplayan Avdija Vrsajevic, takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

    Akhisarspor’un vefakar oyuncusu Vrsajevic

     Yeşil siyahlıların, Süper Lig’e veda etmesine rağmen takımını yarı yolda bırakmayan Vrsajevic, sözleşmesini yeniledi. Defansın sağında ve solunda görev yapabilen 34 yaşındaki Boşnak futbolcu, bu yıl 21’i ilk 11’de 24 lig maçında görev yaptı. Toplam 1870 dakika sahada kalan Vrsajevic, defansta kendisiyle birlikte 2288 dakika oynayan vatandaşı Cocalic’ten sonra en çok forma giyen yabancı oldu.

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