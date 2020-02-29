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    29.02.2020 - 00:00 |

    Akigo 3 puan istiyor

    Akhisarspor, bugün düşme hattında bulunan Eskişehirspor’a konuk olacak.

    Akigo 3 puan istiyor

    Eskişehir Yeni Stadı’nda saat 16.30’da start alacak karşılaşmayı Ramazan Keleş yönetecek. Ligde 1 hafta içinde üçüncü maça çıkacaklarını hatırlatan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, “Yarışta bizim de olduğumuzu göstermek mecburiyetindeyiz. Ligde zirve ve Play Off için çok aday var. Puan cetveli bunu gösteriyor. Eskişehir’den mutlaka puanlarla dönmek istiyoruz” dedi.

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