Akigo 3 puan istiyor

Eskişehir Yeni Stadı’nda saat 16.30’da start alacak karşılaşmayı Ramazan Keleş yönetecek. Ligde 1 hafta içinde üçüncü maça çıkacaklarını hatırlatan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, “Yarışta bizim de olduğumuzu göstermek mecburiyetindeyiz. Ligde zirve ve Play Off için çok aday var. Puan cetveli bunu gösteriyor. Eskişehir’den mutlaka puanlarla dönmek istiyoruz” dedi.