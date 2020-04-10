10.04.2020 - 00:00 |
Akigo, 50. yaşını buruk kutladı
Ege’yi 7 yıl boyunca aralıksız Süper Lig’de temsil edip bu sezon düştüğü TFF 1. Lig’den yine devler arenasına dönmeye çalışan Akhisarspor, kuruluşunun 50. yıl dönümünü futboldan uzak, buruk kutladı.
Yeşil siyahlılarda Başkan Fatih Karabulut, “Geride bıraktığımız 50 yıl içinde Akhisarspor’umuza katkıda bulunan, şu ana kadar görev yapmış başkan, yönetici, antrenör, futbolcu ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Akhisarspor’umuzun 50. yılını kutlar; halkımızla, taraflarımızla birlikte nice başarılara imza atmayı şahsım ve yönetim kurulum adına temenni eder, saygılarımı sunarım” dedi.
Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.