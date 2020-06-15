BİST109.8350.62EURO7.68-0.65USD6.81-0.30ALTIN379.72-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Akigo, düğümü çözecek
    ABONE OL
    15.06.2020 - 00:00 |

    Akigo, düğümü çözecek

    Koronavirüs salgını arasından sonra ilk maçta 21 Haziran’da yarıştaki rakiplerinden Altay’a konuk olacak Akhisarspor, mücadeleyi ilk hedef olan Play Off’u garantilemek için erken final olarak görüyor. Salgın yüzünden lige 19 Mart’ta ara verilmeden önce son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Akhisar, kalan 6 hafta öncesi 45 puanla beşinci sırada yer alıyor. Akigo’nun direkt Süper Lig barajındaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’la arasında 2 puanlık fark var. Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Kalan maçlarımızın hepsini kazanmak üzere plan yapıyoruz” dedi.

    Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ailesi sinir krizi geçirdi! 3 yaşındaki Elisa dördüncü kattan düştü

    Ailesi sinir krizi geçirdi! 3 yaşındaki Elisa dördüncü kattan düştü

    Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Bakan Koca: Geçmiş olsun Türkiye

    Bakan Koca: Geçmiş olsun Türkiye

    Sıradaki Haber