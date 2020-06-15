Akigo, düğümü çözecek

Koronavirüs salgını arasından sonra ilk maçta 21 Haziran’da yarıştaki rakiplerinden Altay’a konuk olacak Akhisarspor, mücadeleyi ilk hedef olan Play Off’u garantilemek için erken final olarak görüyor. Salgın yüzünden lige 19 Mart’ta ara verilmeden önce son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Akhisar, kalan 6 hafta öncesi 45 puanla beşinci sırada yer alıyor. Akigo’nun direkt Süper Lig barajındaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’la arasında 2 puanlık fark var. Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Kalan maçlarımızın hepsini kazanmak üzere plan yapıyoruz” dedi.