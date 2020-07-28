Akigo, elindeki finali verdi

TFF 1. Lig Play Off yarı final ilk maçında deplasmanda 3-3 berabere kalan Akhisarspor, rövanşta rakibi Karagümrük’e 1-0’lık skorla kaybetti. Bu sonuçla adını finale yazdıramayan Akigo, Süper Lig’i seneye erteledi.

Karagümrük daha çok istedi

Öne geçinceye dek atak, pozisyon üstünlüğünde konuk Karagümrük açık ara önde. 3 gollü eşitlikle biten İstanbul’daki maçtan sonra konuk takım başlama vuruşuyla ataklara girişiyor, gole ulaşma isteği ağır basıyordu. Daha 4. dakikada sağ bek Ramazan, net ötesi bir gol pozisyonunu üstten dışarı gönderiyor, ilk yarıda Akhisar’ın sadece Bjarnason’la gole dönüşmeyen 2 girişimi var.

Hak eden kazandı

Konuk Karagümrük ise İstanbul’da kazandığı 3 golün ataklarını sağ kanat girişimleriyle sonlandırdı. Akhisar’da oynanan maça da baktığımızda konuk takımın etkili girişimlerinin ağırlığı yine sağ kanattan. Sanki maden buldular Akhisar’ın sol savunmasında. 56’da Bertuğ’a gollük bir ikram yapıldı. Bertuğ’un vuruşu direkten döndü. 71’de Karagümrük’ün en iyilerinden Erik Sabo, net ve düzgün bir plase ile takımını öne geçirdi ve ardından elbette Yılmaz Hoca’yı aldı bir telaş. Gelsin oyuna hamleler. 78’de Cocalic’in direkten dönen topunda ikinci vuruş da Karagümrük savunmasından döndü. 85’te Ali Kaan’ın uzak mesafeli vuruşunda kaleci başarılı. 90’da Karagümrük’ün kaçırdığı bir net daha. Ve hakemin bitiş düdüğüyle finali oynayacak takım Karagümrük. Bu skoru ve sonucu konuk takımın sergilediği pozitif futbolla hak ettiğini de vurgulamalıyız. Ve de Adana Demir’le oynayacakları finalde başarılar dileriz.