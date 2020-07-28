BİST1.1960.00EURO8.05-0.11USD6.860.09ALTIN428.552.31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Akigo, elindeki finali verdi
    ABONE OL
    28.07.2020 - 07:00 |

    Akigo, elindeki finali verdi

    TFF 1. Lig Play Off yarı final ilk maçında deplasmanda 3-3 berabere kalan Akhisarspor, rövanşta rakibi Karagümrük’e 1-0’lık skorla kaybetti. Bu sonuçla adını finale yazdıramayan Akigo, Süper Lig’i seneye erteledi.

    Akigo, elindeki finali verdi

    TFF 1. Lig Play Off yarı final ilk maçında deplasmanda 3-3 berabere kalan Akhisarspor, rövanşta rakibi Karagümrük’e 1-0’lık skorla kaybetti. Bu sonuçla adını finale yazdıramayan Akigo, Süper Lig’i seneye erteledi.

    Karagümrük daha çok istedi

    Öne geçinceye dek atak, pozisyon üstünlüğünde konuk Karagümrük açık ara önde. 3 gollü eşitlikle biten İstanbul’daki maçtan sonra konuk takım başlama vuruşuyla ataklara girişiyor, gole ulaşma isteği ağır basıyordu. Daha 4. dakikada sağ bek Ramazan, net ötesi bir gol pozisyonunu üstten dışarı gönderiyor, ilk yarıda Akhisar’ın sadece Bjarnason’la gole dönüşmeyen 2 girişimi var.

    Hak eden kazandı

    Konuk Karagümrük ise İstanbul’da kazandığı 3 golün ataklarını sağ kanat girişimleriyle sonlandırdı. Akhisar’da oynanan maça da baktığımızda konuk takımın etkili girişimlerinin ağırlığı yine sağ kanattan. Sanki maden buldular Akhisar’ın sol savunmasında. 56’da Bertuğ’a gollük bir ikram yapıldı. Bertuğ’un vuruşu direkten döndü. 71’de Karagümrük’ün en iyilerinden Erik Sabo, net ve düzgün bir plase ile takımını öne geçirdi ve ardından elbette Yılmaz Hoca’yı aldı bir telaş. Gelsin oyuna hamleler. 78’de Cocalic’in direkten dönen topunda ikinci vuruş da Karagümrük savunmasından döndü. 85’te Ali Kaan’ın uzak mesafeli vuruşunda kaleci başarılı. 90’da Karagümrük’ün kaçırdığı bir net daha. Ve hakemin bitiş düdüğüyle finali oynayacak takım Karagümrük. Bu skoru ve sonucu konuk takımın sergilediği pozitif futbolla hak ettiğini de vurgulamalıyız. Ve de Adana Demir’le oynayacakları finalde başarılar dileriz.

    Kayseri'de otomobil su kanalına düştüKayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Engelsiz metro’ için teknik gezi

    ‘Engelsiz metro’ için teknik gezi

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    Bakanlıktan ‘Yüzme Suyu Takip Sistemi’

    Bakanlıktan ‘Yüzme Suyu Takip Sistemi’

    Sıradaki Haber