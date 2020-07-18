Akigo, finali istiyor

Ligde 34. haftaya ikinci sırada direkt Süper Lig hattındaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’un 2 puan gerisinde, Play Off’u garantilemiş olarak giren Akhisar, Keçiörengücü’nü hedefine ulaşmak için ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı’ndaki karşılaşma ligde bugün oynanacak diğer maçlar gibi saat 17.30’da başlayacak. Akigo’da cezalı duruma düşen Onur ve Bjarnason son maçta forma giymeyecek. Ligde üst üste 4 galibiyet alan Akhisarspor, son haftaya 57 puanla dördüncü sırada girdi. Keçiören maçında gözü sahada, kulağı rakiplerinin alacağı sonuçlarda olacak Akhisar, kazanıp Süper Lig için diğer maçların skorunu bekleyecek. Hatayspor’un Süper Lig biletini aldığı ligde aynı saatte 59 puanla Süper Lig hattında olan BŞB Erzurumspor, Cesar Grup Ümraniyespor’u; 58 puanlı ikinci Adana Demirspor ise İstanbulspor’u konuk edecek. Akhisar, Süper Lig için kendi kazanırken Erzurum’un evinde yenilmesini, Adana DS’nin ise puan kaybını bekleyecek. Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Biz yine kazanıp rakiplerimizi bekleyeceğiz” dedi.