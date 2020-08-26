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    26.08.2020 - 07:00 |

    Akigo, gençlere güveniyor

    TFF 1. Lig’de şimdiye kadar 7 futbolcusu ile yollarını ayıran, 1.1 milyon euro tutarındaki transfer yasağını kaldırıp kaldıramayacağı da belirsiz olan Akhisarspor, kadrosundaki genç yıldız adaylarına güveniyor.

    Akigo, gençlere güveniyor

    TFF 1. Lig’de şimdiye kadar 7 futbolcusu ile yollarını ayıran, 1.1 milyon euro tutarındaki transfer yasağını kaldırıp kaldıramayacağı da belirsiz olan Akhisarspor, kadrosundaki genç yıldız adaylarına güveniyor. Öte yandan Akhisarspor yönetimi, takımdan ayrılan futbolcular için veda mesajı yayınladı. Yeşil siyahlılar, 5 yıldır Akhisarspor forması giyerek 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde kulüp tarihinin ilk golünü atan Onur Ayık’ın yanı sıra Erhan, Gökhan, Ergin, Tolga, Aykut gibi isimlere özel mesajlar yayınladı.

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