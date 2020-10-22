Akigo, İstanbul’da çıkış arıyor

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda Burak Pakkan’ın yöneteceği müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Yeşil siyahlılarda kadro dışı bırakılan Taha Yalçıner ve İrfan Hadzıc kafilede yer almayacak. Teknik Direktör Cem Kavçak, iyi bir takım olduklarını belirterek, “Artık çıkışa geçmek istiyoruz. Yeniden yarışa ortak olmayı hedefliyoruz. Tek düşüncemiz İstanbul’dan 3 puanla ayrılmak” dedi.