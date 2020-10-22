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    HaberlerEge Haberleri Akigo, İstanbul’da çıkış arıyor
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    22.10.2020 - 00:00 |

    Akigo, İstanbul’da çıkış arıyor

    TFF 1. Lig’de pazartesi mesaisinde evinde Ege derbisinde Menemenspor’la golsüz berabere kalan Akhisarspor, bugün zirve mücadelesi veren İstanbulspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Akigo, İstanbul’da çıkış arıyor

    Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda Burak Pakkan’ın yöneteceği müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Yeşil siyahlılarda kadro dışı bırakılan Taha Yalçıner ve İrfan Hadzıc kafilede yer almayacak. Teknik Direktör Cem Kavçak, iyi bir takım olduklarını belirterek, “Artık çıkışa geçmek istiyoruz. Yeniden yarışa ortak olmayı hedefliyoruz. Tek düşüncemiz İstanbul’dan 3 puanla ayrılmak” dedi.

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