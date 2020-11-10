Akigo, kaçana yandı

Rakibi önünde 2-1 öndeyken henüz ikinci yarının başında Hadzic’le bir penaltıdan yararlanamayıp farkı artıramayan Akigo, 1 puana razı oldu. Boluspor’un 32 ve 83. dakikalarda Bekir’le penaltıdan bulduğu gollere engel olamayan yeşil siyahlılarda maç sonrası en çok 2 penaltıya sebep olan genç stoper Doğukan yıkıldı.