10.11.2020 - 00:01 |
Akigo, kaçana yandı
TFF 1. Lig’de üst üste 2 galibiyetin ardından 3’te 3 hedefiyle çıktığı maçta evinde Beypiliç Boluspor’la 2 kez öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalan Akhisarspor, kaçan penaltıya yanıyor.
Rakibi önünde 2-1 öndeyken henüz ikinci yarının başında Hadzic’le bir penaltıdan yararlanamayıp farkı artıramayan Akigo, 1 puana razı oldu. Boluspor’un 32 ve 83. dakikalarda Bekir’le penaltıdan bulduğu gollere engel olamayan yeşil siyahlılarda maç sonrası en çok 2 penaltıya sebep olan genç stoper Doğukan yıkıldı.