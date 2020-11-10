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    HaberlerEge Haberleri Akigo, kaçana yandı
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    10.11.2020 - 00:01 |

    Akigo, kaçana yandı

    TFF 1. Lig’de üst üste 2 galibiyetin ardından 3’te 3 hedefiyle çıktığı maçta evinde Beypiliç Boluspor’la 2 kez öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalan Akhisarspor, kaçan penaltıya yanıyor.

    Akigo, kaçana yandı

    Rakibi önünde 2-1 öndeyken henüz ikinci yarının başında Hadzic’le bir penaltıdan yararlanamayıp farkı artıramayan Akigo, 1 puana razı oldu. Boluspor’un 32 ve 83. dakikalarda Bekir’le penaltıdan bulduğu gollere engel olamayan yeşil siyahlılarda maç sonrası en çok 2 penaltıya sebep olan genç stoper Doğukan yıkıldı.

     

     

     

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