20.07.2020 - 00:00 |
Akigo, Play Off’a bileniyor
TFF 1. Lig’de, Keçiörengücü’ne evinde 4-3 yenilerek yoluna Play Off’tan devam eden Akhisarspor, finallere bilenecek. Ligde Akhisar, Bursaspor son hafta Hatay’a yenilince dördüncü sıradaki yerini korudu. Play Off’ta saha avantajını eline geçiren Akigo, yarı finalde Bursa’yı son hafta ikili averajla sollayıp beşinciliği alan Fatih Karagümrük’le rakip olacak. TFF’nin açıkladığı fikstüre göre Fatih Karagümrük’e 22 Temmuz Çarşamba günü konuk olacak yeşil siyahlı ekip, rakibini 26 Temmuz Pazar aynı saatte rövanşta ağırlayacak.