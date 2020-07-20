BİST118.786-0.02EURO7.850.52USD6.860.07ALTIN399.440.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Akigo, Play Off’a bileniyor
    ABONE OL
    20.07.2020 - 00:00 |

    Akigo, Play Off’a bileniyor

    TFF 1. Lig’de, Keçiörengücü’ne evinde 4-3 yenilerek yoluna Play Off’tan devam eden Akhisarspor, finallere bilenecek. Ligde Akhisar, Bursaspor son hafta Hatay’a yenilince dördüncü sıradaki yerini korudu. Play Off’ta saha avantajını eline geçiren Akigo, yarı finalde Bursa’yı son hafta ikili averajla sollayıp beşinciliği alan Fatih Karagümrük’le rakip olacak. TFF’nin açıkladığı fikstüre göre Fatih Karagümrük’e 22 Temmuz Çarşamba günü konuk olacak yeşil siyahlı ekip, rakibini 26 Temmuz Pazar aynı saatte rövanşta ağırlayacak. 

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otomobiller hurdaya döndü: 2 yaralı

    Otomobiller hurdaya döndü: 2 yaralı

    Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

    Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

    Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

    Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

    Sıradaki Haber