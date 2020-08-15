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    HaberlerEge Haberleri Akigo sahaya indi
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    15.08.2020 - 00:00 |

    Akigo sahaya indi

    TFF 1. Lig’de geçen sezon Play Off’ta elenip koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle Futbol Federasyonu’na yaptığı Süper Lig’e alınma başvurusuna yanıt bekleyen Akhisarspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

    Akigo sahaya indi

    Akigo, 1 yıl aradan sonra Yılmaz Vural’ın yerine teknik direktörlük görevine dönen Cem Kavçak yönetiminde sezonu Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla açtı.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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