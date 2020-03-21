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    HaberlerEge Haberleri Akigo, salı günü başlıyor
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    21.03.2020 - 00:00 |

    Akigo, salı günü başlıyor

    TFF 1. Lig’de Akhisarspor koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arayı antrenmanla geçirecek.

    Akigo, salı günü başlıyor

    Ligde Altay’la İzmir deplasmanında oynanması gereken maçı 1 gün kala ertelenen yeşil siyahlılar, 4 gün tatil yapıp antrenmanlara salı günü yeniden başlayacak. Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Futbol ailesinin beklentisi gerçekleşti. Ancak işin bir de lig maratonu tarafı var. Tesislerde önlemlerimizi alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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