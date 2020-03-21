21.03.2020 - 00:00 |
Akigo, salı günü başlıyor
TFF 1. Lig’de Akhisarspor koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arayı antrenmanla geçirecek.
Ligde Altay’la İzmir deplasmanında oynanması gereken maçı 1 gün kala ertelenen yeşil siyahlılar, 4 gün tatil yapıp antrenmanlara salı günü yeniden başlayacak. Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Futbol ailesinin beklentisi gerçekleşti. Ancak işin bir de lig maratonu tarafı var. Tesislerde önlemlerimizi alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.