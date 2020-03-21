Akigo, salı günü başlıyor

Ligde Altay’la İzmir deplasmanında oynanması gereken maçı 1 gün kala ertelenen yeşil siyahlılar, 4 gün tatil yapıp antrenmanlara salı günü yeniden başlayacak. Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Futbol ailesinin beklentisi gerçekleşti. Ancak işin bir de lig maratonu tarafı var. Tesislerde önlemlerimizi alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.