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    HaberlerEge Haberleri Akigo, Vural’la devam
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    04.08.2020 - 07:00 |

    Akigo, Vural’la devam

    TFF 1. Lig’de Play Off yarı finalinde Fatih Karagümrük’e elenip Süper Lig hayallerini gelecek sezona erteleyen Akhisarspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural’la yola devam etmek istiyor.

    Akigo, Vural’la devam

    TFF 1. Lig’de Play Off yarı finalinde Fatih Karagümrük’e elenip Süper Lig hayallerini gelecek sezona erteleyen Akhisarspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural’la yola devam etmek istiyor. Akigo’da Başkan Fatih Karabulut’un tecrübeli teknik adamla bir araya geleceği ifade edildi. Yılmaz Vural’ın da Akhisarspor’da kalmaktan yana tavır sergilediği dile getirildi.

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