12.10.2020 - 00:00 |
Akigo’da Karabulut’un baba acısı
Akhisarspor’da başkanlık görevinden geçen ay istifa edip yönetim kurulu üyeliğini sürdüren Fatih Karabulut, babasını kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Karabulut’un babası Ali Karabulut hayatını kaybetti.
Ali Karabulut’un cenazesi Sazoba Merkez Camisi’ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi. Öte yandan ligde milli maçlar nedeniyle verilen arada Menemenspor randevusunun hazırlıklarını sürdüren Akhisarspor, U19 takımıyla Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde antrenman karşılaşması yaptı.