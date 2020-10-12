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    HaberlerEge Haberleri Akigo’da Karabulut’un baba acısı
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    12.10.2020 - 00:00 |

    Akigo’da Karabulut’un baba acısı

    Akhisarspor’da başkanlık görevinden geçen ay istifa edip yönetim kurulu üyeliğini sürdüren Fatih Karabulut, babasını kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Karabulut’un babası Ali Karabulut hayatını kaybetti.

    Akigo’da Karabulut’un baba acısı

    Ali Karabulut’un cenazesi Sazoba Merkez Camisi’ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi. Öte yandan ligde milli maçlar nedeniyle verilen arada Menemenspor randevusunun hazırlıklarını sürdüren Akhisarspor, U19 takımıyla Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde antrenman karşılaşması yaptı.

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