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    HaberlerEge Haberleri Akigo’da sonuçlar negatif
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    08.06.2020 - 00:00 |

    Akigo’da sonuçlar negatif

    TFF 1. Lig’de şampiyonluk iddiasının bulunduğu sezonda aylardır futbola hasret kalan Akhisarspor, bu periyotta futbolcularının hiçbir sağlık problemi yaşamamasıyla teselli buldu.

    Akigo’da sonuçlar negatif

    Sezonun kaldığı yerden tekrar start alacağı 19 Haziran öncesi hazırlık antrenmanlarında sakatlık problemi yaşanmayan Akigo, oyuncularını salgından da uzak tuttu. Süper Lig ve 1. Lig’de birçok kulüpte oyuncular, teknik heyet ve yöneticilerde virüs vakalarına rastlanırken Akhisar’da takım, teknik heyet ve çalışanlara yapılan 2 koronavirüs testinin tamamı da negatif çıktı. Akhisar, 3 aylık zorunlu ara sonrası ilk maçına 21 Haziran Pazar günü Altay deplasmanında çıkacak.

     

     

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