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    HaberlerEge Haberleri Akıgo’da Vural isyan etti
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    11.05.2020 - 00:00 |

    Akıgo’da Vural isyan etti

    TFF 1. Lig’de sezona koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada antrenmanlara yeniden başlayan Akhisarspor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural, son günlerde futbola dönüş protokolü ile öne çıkan Süper Lig’in aksine, 1. Lig ve alt liglerin gündemde tutulmamasına isyan etti.

    Akıgo’da Vural isyan etti

    Türk futbolundaki vakıfların çalışma sisteminden şikayetçi olan Vural, “Son günlerde TFF tarafından 1. Lig ve alt ligler hiçbir şekilde telaffuz edilmiyor. Doğrudur, üst ligimiz Süper Lig ama bu üst lig de diğerleri olmadan oluşmuyor. Her ligin Kulüpler Birliği Vakfı var. Bunların neden ayrı ayrı olduğunu anlamıyorum. Türkiye’de 126 tane profesyonel kulüp varsa bu vakıf tüm profesyonel takımların vakfı olmalıdır” ifadelerini kullandı.

    ‘Gelir eşitsizliği var’

    “Süper Lig’de oynayan oyuncuların hepsinin temelinde 3. Lig var” diye konuşan Yılmaz Vural, “Yani orası altyapıdır. Şimdi biz buraları yok sayıyoruz ve sırf yukarıya bakıyoruz, aşağıda ne oluyor kimsenin umurunda değil. Liglerdeki kulüplerin gelirleri arasında uçurum var” dedi. Alt liglerde yer alan kulüplerin sorunlarının Süper Lig’de bilinmediğini belirten tecrübeli teknik adam, “Madem Türkiye’de futbolu Süper Lig’deki kulüpler idare edecek, alt liglerin de sesinin duyulması adına yönetimde hakkı olması gerektiğini savunuyorum. Böyle yönetim tarzı ile Türk futbolu hiçbir yere gidemez. Ben bunu açık açık söylüyorum. Kulüplerle ilgili yasa çıkmasını bekliyorum” ifadelerinde bulundu.

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