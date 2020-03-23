23.03.2020 - 07:00 |
Akigo’da Vural’a özel önlem
Koronavirüs salgını sebebiyle sezona verilen arada 4 gün izin yapıp antrenmanlara salı günü yeniden başlayacak olan Akhisarspor’da İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı 65 yaş genelgesine takılan Teknik Direktör Yılmaz Vural, tesislere karargah kurdu.
Koronavirüs salgını sebebiyle sezona verilen arada 4 gün izin yapıp antrenmanlara salı günü yeniden başlayacak olan Akhisarspor’da İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı 65 yaş genelgesine takılan Teknik Direktör Yılmaz Vural, tesislere karargah kurdu. İzinde İstanbula giden Vural, henüz yasak kararı alınmadan ailesini Akhisara getirdi. Tesislere kapanan Vural, “Ben bu süreçte kulüpte olacağım. Ailem de geldi. Ne deniliyorsa uyulmalı. Bu süreçte tüm vatandaşlarımız sokaktan, kalabalık alanlardan uzak durmalı” dedi.
Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.
Doğanay Tüzüngüç'ün 'corona' şarkısı rekor kırdıKübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tüzüngüç, o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.