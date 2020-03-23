Akigo’da Vural’a özel önlem

Koronavirüs salgını sebebiyle sezona verilen arada 4 gün izin yapıp antrenmanlara salı günü yeniden başlayacak olan Akhisarspor’da İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı 65 yaş genelgesine takılan Teknik Direktör Yılmaz Vural, tesislere karargah kurdu. İzinde İstanbula giden Vural, henüz yasak kararı alınmadan ailesini Akhisara getirdi. Tesislere kapanan Vural, “Ben bu süreçte kulüpte olacağım. Ailem de geldi. Ne deniliyorsa uyulmalı. Bu süreçte tüm vatandaşlarımız sokaktan, kalabalık alanlardan uzak durmalı” dedi.