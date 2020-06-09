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    HaberlerEge Haberleri Akigo’dan ilk hazırlık maçı
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    09.06.2020 - 07:00 |

    Akigo’dan ilk hazırlık maçı

    19 Haziran’da kaldığı yerden başlayacak lig maratonu öncesi TFF’den hazırlık maçı oynamak için izin alamayan Akhisar, kendi içinde çözüm buldu.

    Akigo’dan ilk hazırlık maçı

    19 Haziran’da kaldığı yerden başlayacak lig maratonu öncesi TFF’den hazırlık maçı oynamak için izin alamayan Akhisar, kendi içinde çözüm buldu. Yeşil siyahlı takım, maç atmosferini yaşamak için Akhisar Stadı’nda hazırlık sınavına çıktı. Mevcut kadrodan oluşturulan iki farklı takım, aylar sonra formalarını sırtlarına geçirip kıran kırana maç yaptı. Aylardır sahalara hasret kalan Ege temsilcisinde takımın en golcü isimlerinden Burhan Eşer’in sert geçen maçta sakatlanması ise teknik heyeti korkuttu. Sol el başparmağı çatlayan tecrübeli golcünün oynamasına engel bir durum bulunmadığı, Altay maçında oynayacağı öğrenildi.

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