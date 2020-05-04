04.05.2020 - 00:00 |
Akigo’dan İzmir seferi
TFF 1. Lig’de antrenmanlara yeni haftada tekrar başlamak isteyen Akhisarspor, İzmir’de ikamet eden 10 futbolcuyu ilçeye getiriyor.
Yeşil siyahlılar, takım otobüsünü 7 yabancı ve 3 yerli futbolcuyu almak için İzmir’e gönderdi. Büyükşehirler arası seyahat yasağı nedeniyle Akhisarlı futbolcular bugün takım otobüsünde birbirleriyle sosyal mesafelerini koruyarak ilçeye dönecek. Akigo’da takımı tesislerde kampa alacaklarını belirten Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Öncelikle tüm oyuncularımızı koronavirüs testinden geçireceğiz. Ardından liglerin geleceği ile ilgili TFF’nin alacak olduğu kararların neticesini bekleyeceğiz. Bizler de o karara göre antrenman programımızı belirleyip çalışmalarımıza başlayacağız” diye konuştu.
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