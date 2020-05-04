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    HaberlerEge Haberleri Akigo’dan İzmir seferi
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    04.05.2020 - 00:00 |

    Akigo’dan İzmir seferi

    TFF 1. Lig’de antrenmanlara yeni haftada tekrar başlamak isteyen Akhisarspor, İzmir’de ikamet eden 10 futbolcuyu ilçeye getiriyor.

    Akigo’dan İzmir seferi

    Yeşil siyahlılar, takım otobüsünü 7 yabancı ve 3 yerli futbolcuyu almak için İzmir’e gönderdi. Büyükşehirler arası seyahat yasağı nedeniyle Akhisarlı futbolcular bugün takım otobüsünde birbirleriyle sosyal mesafelerini koruyarak ilçeye dönecek. Akigo’da takımı tesislerde kampa alacaklarını belirten Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Öncelikle tüm oyuncularımızı koronavirüs testinden geçireceğiz. Ardından liglerin geleceği ile ilgili TFF’nin alacak olduğu kararların neticesini bekleyeceğiz. Bizler de o karara göre antrenman programımızı belirleyip çalışmalarımıza başlayacağız” diye konuştu.

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