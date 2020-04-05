05.04.2020 - 00:00 |
Akigolar evinde arı gibi çalışıyor
Sezona verilen ara öncesi 28 maçta 45 puanla direkt Süper Lig yarışında olan Akhisarspor, en az 2.5 ay sürmesi öngörülen futbolsuz süreçte formda kalmak için harıl harıl çalışıyor.
Futbolcuların bu uzun periyotta fiziksel kayıp yaşamaması için evlerinde uygulayabilecekleri kapsamlı bir antrenman programı belirleyen Teknik Direktör Yılmaz Vural, 6’şarlı 4 gruba böldüğü takımın günlük online idmanlarını anbean takip ediyor. Vural, sahalardan uzak geçecek süreçte fiziksel kondisyonlarını yüzde 60-70 oranında koruyup toplu antrenmanların başlayacağı tarihe hazır halde gelmek istediklerini açıklamıştı.
Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.