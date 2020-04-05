Akigolar evinde arı gibi çalışıyor

Futbolcuların bu uzun periyotta fiziksel kayıp yaşamaması için evlerinde uygulayabilecekleri kapsamlı bir antrenman programı belirleyen Teknik Direktör Yılmaz Vural, 6’şarlı 4 gruba böldüğü takımın günlük online idmanlarını anbean takip ediyor. Vural, sahalardan uzak geçecek süreçte fiziksel kondisyonlarını yüzde 60-70 oranında koruyup toplu antrenmanların başlayacağı tarihe hazır halde gelmek istediklerini açıklamıştı.