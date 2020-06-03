03.06.2020 - 07:00 |
Akigo’nun avantajı fikstür
Süper Lig adaylarından Akhisarspor, yarışta fikstür avantajına güveniyor.
Süper Lig adaylarından Akhisarspor, yarışta fikstür avantajına güveniyor. Ligde 19 Mart’ta sezon durdurulmadan önce üst üste Hatayspor, Adana Demirspor, Erzurum Büyükşehir Belediyespor gibi kendinden üst sıradaki takımlarla oynayıp 7 maçlık periyottan 5 galibiyet çıkaran Akigo, kalan tüm maçlarına puan tablosunda altındaki rakipler karşısında çıkacak. Süper Lig’e dönüşünü ilan etmek isteyen yeşil siyahlılarda Teknik Direktör Yılmaz Vural, sezon sonunda 60 puanı geçen ekiplerin ipi göğüsleyeceğini söylemişti.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.