17.04.2020 - 00:00 |
Akigo’nun dinamosu Rotman oldu
Akhisarspor’da orta sahanın dinamosu Rajko Rotman oldu.
Son 1.5 sezondur yeşil siyahlı formayı terleten Sloven, zirve yolunda yeşil siyahlıların istikrar abidesi haline geldi. Yılmaz Vural’ın dümene geçmesiyle formunu da yükselten 31 yaşındaki futbolcu, toplam 1677 dakika oynadı. Çalışmalarını evinden sürdüren Rotman taraftara gönderdiği mesajda, “Futbolu ve taraftarımızı çok özledim. Yeniden futbola döneceğiz. Süper Lig hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.
New Jersey'de bir bakımevinde 17 ceset bulunduABD’nin New Jersey (NJ) eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu. Ölümlerin yeni tip corona virüsle (covid-19) bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.