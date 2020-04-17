Akigo’nun dinamosu Rotman oldu

Son 1.5 sezondur yeşil siyahlı formayı terleten Sloven, zirve yolunda yeşil siyahlıların istikrar abidesi haline geldi. Yılmaz Vural’ın dümene geçmesiyle formunu da yükselten 31 yaşındaki futbolcu, toplam 1677 dakika oynadı. Çalışmalarını evinden sürdüren Rotman taraftara gönderdiği mesajda, “Futbolu ve taraftarımızı çok özledim. Yeniden futbola döneceğiz. Süper Lig hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.