18.03.2020 - 00:00 |
Akigo’nun heyecanı yüksek
TFF 1. Lig’de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Akhisarspor, sezonun 6 final haftasına kıyasıya bir Süper Lig yarışında girdi. Ligde 28 hafta sonunda 45 puanla 5. sırada yer alan Akhisar, 2. sırada direkt Süper Lig hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 2 puan gerisinde bulunuyor.
Akigo, 43 puanla Play Off hattının dışındaki Altay’ın ise 2 puan üzerinde yer alıyor. Kalan haftalarda önce Play Off’u garantileyip ardından ilk 2 yarışını sonuna kadar kovalamayı hedefleyen yeşil siyahlı ekip, cuma günü Altay deplasmanına aradaki farkı açmak için çıkacak. Öte yandan Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, koronavirüs salgını nedeniyle yeşil siyahlı kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde dezenfekte çalışması yaptı.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.