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    HaberlerEge Haberleri Akigo’nun heyecanı yüksek
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    18.03.2020 - 00:00 |

    Akigo’nun heyecanı yüksek

    TFF 1. Lig’de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Akhisarspor, sezonun 6 final haftasına kıyasıya bir Süper Lig yarışında girdi. Ligde 28 hafta sonunda 45 puanla 5. sırada yer alan Akhisar, 2. sırada direkt Süper Lig hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 2 puan gerisinde bulunuyor.

    Akigo’nun heyecanı yüksek

    Akigo, 43 puanla Play Off hattının dışındaki Altay’ın ise 2 puan üzerinde yer alıyor. Kalan haftalarda önce Play Off’u garantileyip ardından ilk 2 yarışını sonuna kadar kovalamayı hedefleyen yeşil siyahlı ekip, cuma günü Altay deplasmanına aradaki farkı açmak için çıkacak. Öte yandan Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, koronavirüs salgını nedeniyle yeşil siyahlı kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde dezenfekte çalışması yaptı.

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