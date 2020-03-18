Akigo’nun heyecanı yüksek

Akigo, 43 puanla Play Off hattının dışındaki Altay’ın ise 2 puan üzerinde yer alıyor. Kalan haftalarda önce Play Off’u garantileyip ardından ilk 2 yarışını sonuna kadar kovalamayı hedefleyen yeşil siyahlı ekip, cuma günü Altay deplasmanına aradaki farkı açmak için çıkacak. Öte yandan Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, koronavirüs salgını nedeniyle yeşil siyahlı kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde dezenfekte çalışması yaptı.