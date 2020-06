Akigo’ya can suyu

Akhisarspor-Ümraniyespor maçının başlamasıyla birlikte fiziksel mücadeleye dayalı oyun izledik. Elbette hava sıcaklığının yüksekliğiyle ilerleyen dakikalarda her 2 takımın da fizik güçleri düştü.

- Akhisarspor, maçı rakip kaleye yıkıp golcü oyuncuları Erhan Çelenk, Cikalleshi ve Hadzic ile sonuca gitmeyi planlayan bir anlayışla rakibinin üstüne gitti. Sağdan Tolga Ünlü, soldan da Kadir Keleş kanat akınlarına katılıp hücuma destek verdiler.

- 14. dakikada Onur Ayık’ın gollük şutunu Ümraniyespor kalecisi Burak kurtardı. Akhisarspor baskısını artırdı. Bu süreçte Ümraniyespor stoperi Tarık, yaptığı yerinde müdahalelerle birçok gollük akını kesti. 40. dakikada Tarık’ın, Hadzic’i düşürmesi sonucu kazanılan penaltıyı Cikalleshi direğe nişanladı. Devrenin bitmesine saniyeler kala Riad Nouri, oyundan ihraç oldu.

- Ümraniyespor ikinci yarıya Gomis’i alarak başladı ve bence de müthiş bir performans sergiledi. Akhisarspor 10 kişi kalan rakibine karşı baskıyı artırdı. Tempolu ve hücumda sık sık yer değiştirmeye dayalı bir hücum futbolunu benimsedi. Ancak istenilen gol gelmedi. İlerleyen dakikalarda 2 golcü Cikalleshi ve Hadzic oyundan alındı. Akhisarspor’da orta alanda kalabalık oyuncu bulundurup rakip alanda baskı yapıp kazanılan topları pozisyona dönüştürme çabası vardı. Daha sonra takımın önemli oyuncuları Tolga Ünlü, Bjarnason ve Onur Ayık’ı oyundan aldı. Kısacası Akhisarspor’un güçlü, sonucu değiştirebilecek 5 oyuncusunun yerine Ali Kaan, Bertuğ, Aykut, Taha ve Çektar Orhan gibi genç oyuncuları oyuna girdi. Son 15 dakikada Ümraniyespor, orta saha oyuncularını da merkeze kümeleyip savunma yaptı. Savunma yapıp kendi alanından çıkamadı. Maç adeta tek kaleye döndü. 87. dakikada, Akhisarspor’un yaratıcı ve etkili oyuncusu Erhan’ın kullandığı serbest vuruşta oyuna sonradan giren genç Bertuğ, attığı kafa golü ile durumu 1-0 yaptı ve kendine güvenenleri mahçup etmedi. Kısacası Ümraniyespor kaldığı büyük baskı karşısında oyuna tutunamadı.

- Akhisarspor, çok önemli bir 3 puan aldı. Play Off yarışı da inanılmaz zorlu bir hale geldi. Bu büyük yarışta Akhisarspor’un yıllardır beraber oynamanın verdiği avantajın yanında güçlü ve yetenekli oyuncularının kendi oyunlarını geliştirmesi ve de hak ettikleri yere gelmesi şarttır. Bu kadro yapısı ile Akhisarspor, Süper Lig yarışında iddialı bir takımdır. Ancak ilk şartın Play Off oynamak olduğu unutulmamalıdır. Kalan 4 haftanın inanılmaz heyecan içinde geçeceği bir gerçektir.