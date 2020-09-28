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    HaberlerEge Haberleri Akigo’ya can suyu
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    28.09.2020 - 00:02 |

    Akigo’ya can suyu

    Akigo’ya can suyu

    Akhisarspor, evinde Balıkesirspor’u 2-0 yenerek derin bir nefes aldı. Başkan Fatih Karabulut ve Asbaşkan Ali Kuloğlu’nun istifa ettiği kulüpte başkanlığa Evren Özbey getirilip olağanüstü kongre tarihi 8 Ekim olarak belirlendi. Tüm olumsuz koşullara rağmen Balıkesirspor’u yenen Ege ekibi moral buldu. Ligdeki ilk galibiyetini alan Akhisarspor’da Teknik Direktör Cem Kavçak, “Önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularım gereken mücadeleyi gösterdi” dedi. Akhisarspor, gelecek hafta Yılport Samsunspor’a misafir olacak.

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