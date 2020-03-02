02.03.2020 - 00:00 |
Akigo’ya Vural etkisi
TFF 1. Lig’de haftalarca galip gelemeyerek şampiyonluk hedeflerken Play Off hattından bile çıkan Akhisarspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural’la son 4 maçın 3’ünü kazandı.
Türkiye’nin en tecrübeli teknik adamlarından Yılmaz Vural, göreve geldikten sonra ilk 2 hafta Altınordu ve Menemenspor maçlarından 1 puan çıkarabilen Akigo ardından atağa kalktı. Son 4 maçlık periyotta önce lider Hatayspor’a bu sezon evindeki ilk yenilgisini tattıran yeşil siyahlılar, 3 gün arayla oynadığı Giresunspor ve Eskişehirspor mücadelelerinden de 6 puan çıkardı. Giresun’u evinde 2-0 yendikten sonra son sıradaki Eskişehirspor’u da 2-1’le geçen Akhisar, 25 maçta 38 puana ulaşıp Play Off hattına tutunurken ilk 2 yarışından da kopmadı. Öte yandan Akhisarlılar, gollerden sonra asker selamı vererek İdlip şehitlerimizi unutmadı.
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