‘Akılda olmayan fiyatı açıkladık’

AK Parti Selendi İlçe Kongresi’ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, üzümde genel bir memnuniyet olduğunu söyledi “Muhalefetin bile aklında olmayan fiyatları açıkladık. Bunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kıvraklığıyla başardık” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıkladıkları Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kuru üzüm alım fiyatının genel olarak memnuniyetle karşılandığını, bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği olanakla başarıldığını söyledi.

Pakdemirli, AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi’ne katıldı. Burada partililere seslenen Pakdemirli, göreve geldikten sonra tarım ve hayvancılıkla ilgili üreticiyi ve besiciyi memnun etmek için çalıştıklarını, para kazanamayan üretici bırakmadıklarını vurguladı.

‘Salgına rağmen üretim’

Geçen hafta fındık ve üzümde taban fiyat açıkladıklarını anımsatan Pakdemirli, “Üzümde genel bir memnuniyet var. Gerçekten muhalefetin bile aklında olmayan fiyatları açıkladık. Bunlar muhalefetin bile tahayyül edemediği fiyatlardı” diye konuştu.

Üreticinin salgın döneminde fedakârlık göstererek üretime devam ettiğini belirten Pakdemirli, bu sayede Türkiye’nin tarımsal üretiminin bir önceki döneme göre yüzde 4 oranında büyüdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle Türkiye’nin yepyeni bir döneme girdiğini de kaydeden Pakdemirli, “Sizler gerçekten destek olup bu sistemi değiştirmeseydiniz, Türkiye’yi yönetilemez bir halde bulacaktık” dedi.