Akıllanmıyoruz!

Bölgede, koronavirüs vakaları giderek artıyor. Kuşadası’nda 9 Ekim günü bir gece kulübünde düzenlenen dans partisine katılanlardan dördünde koronavirüs tespit edildi. Latin Müzik Gecesi adıyla dans düzenlenen etkinliğe, Ada’daki dans okullarında çalışan eğitmenlerle çok sayıda kursiyer katıldı. Geceye katılanlardan 4 kişinin daha sonra yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Türkiye Dans Sporları Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Zeki Uyanık, duruma tepki gösterdi.



Arkadaşlarını uyardı



Uyanık, “Bu tür etkinliklerin düzenlenmemesi için haziran ayından bu yana uyarılarda bulunmamıza rağmen bizi dinleyen olmadı. Ne yazık ki organizasyon sahibi bu konu hakkında bir paylaşımda bulunmayıp, konuyu biz okul sahibi ve antrenörlerden gizleyerek hepimizin hayatını riske attı. Ayrıca organizasyona katılan kişiler arasında devlet okulu, kolej ve dershanelerde çalışan kişilerde bulunuyor. Virüse yakalanan arkadaşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuyu öğrendik. Sorumluluk sahibi arkadaşımız gecede dans ettiği arkadaşlarını arayarak uyarıda bulunmuş. Kendisine sorumluluğundan dolayı teşekkür ederim. Organizasyona katılan arkadaşlarımızın da test yaptırımlarını tavsiye ediyoruz” dedi.



Etkinlikler yasaklandı



Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde de, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahalle karantina altına alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Adaören Mahellesi’nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla karantina kararı alındığı ifade edildi. Ayrıca mahallede, cami ve kahvehanenin kapatılmasına, düğün, nişan, mevlit okutma gibi toplu etkinliklerin yasaklanması kararı alındı. Adaören’de, 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları karşılıyor.