Akıllı Bahçe’ye ödül yağıyor...

İki ay önce, Türkiye İş Bankası’nın düzenlediği Tarım Girişimciliği Yarışması’nda 400 proje arasından ikinci olan Akıllı Bahçe, Elektrik-Elektronik İhracatçılar Birliği’nin gerçekleştirdiği TET Proje Pazarı Yarışması’nda da 471 proje arasında üçüncülüğe yerleşti. Aşkar, Kalaycı’nın bahçelerde topraksız bitki yetiştirme konusu üzerine çalıştığı lisans tezinin danışmanı oldu. Prof. Dr. Aşkar ile Kalaycı, 2018 yılında TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Programı’ndan aldığı 150 bin lira hibeyle “UpTechlabs” isimli şirketi kurdu. İzmir Tekeli Organize Bölgesi (İTOB) Ticaret Merkezi’ndeki 150 metrekarelik alanda Ar-Ge çalışmalarına başlayan ikili, bireysel yatırımcı katkılarıyla birlikte şimdiye kadar toplam 1 milyon liraya yakın destek aldı.



Prof. Dr. Aşkar, milli ve yerli yazılımlar kullanarak LED aydınlatma ve hidroponik bitki üniteleri sayesinde normale göre 3 kat fazla verim aldıkları kaydetti, “Normal tarıma göre yüzde 95 daha az su harcanıyor” dedi.