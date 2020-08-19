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    HaberlerEge Haberleri Akıllı eldiven geliştirecekler
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    19.08.2020 - 07:00 |

    Akıllı eldiven geliştirecekler

    İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Vuruşkan ve doktora öğrencisi Başak Süller Zor, görme engelliler için “akıllı eldiven” geliştirilecek.

    Akıllı eldiven geliştirecekler

    İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Vuruşkan ve doktora öğrencisi Başak Süller Zor, görme engelliler için “akıllı eldiven” geliştirilecek. Eldivenin, kıyafet kombinasyonundan giysi önerilerine kadar modayla ilgili birçok konuda görme engellilerin yardımcısı olması bekleniyor.
    Kamerası var
    Hafif, antibakteriyel ve yıkanabilir bir kumaşla üretilmesi hedeflenen eldivenin üzerinde kamera olacak. Binlerce tür ve renkteki giysilere ait bilgilerin tanımlandığı bir yazılım oluşturularak eldivende yer alan elektronik aksama kaydedilecek.
    Sesli aktarım
    Görme engelli kullanıcı, akıllı eldivenle giysiye dokunduğunda kamera, giysinin fotoğrafını çekecek ve hangi renk ve modelde olduğunu sesli olarak aktaracak. Ayrıca, seçilen giysiyle hangi modellerin uyumlu olacağına ilişkin önerilerini de sıralayacak.

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