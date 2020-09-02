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    HaberlerEge Haberleri Akıllı korse!
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    02.09.2020 - 07:00 | | AA

    Akıllı korse!

    Ege Üniversitesi’nde, hastaların verilerini sağlık merkezine internet üzerinden aktararak kalp krizi durumunda uyarı verebilecek akıllı korse geliştirildi.

    Akıllı korse!

    Ege Üniversitesi’nde, hastaların verilerini sağlık merkezine internet üzerinden aktararak kalp krizi durumunda uyarı verebilecek akıllı korse geliştirildi. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Kıyan, korsenin EKG cihazı gibi çalıştığını belirtti, “Öncelikle, göğüs ağrısı ve nefes darlığı çeken hasta grubu için geliştirildi” dedi. l 

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