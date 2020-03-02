‘Akıllı lens sayesinde gözlükten kurtulun’

Halk arasında ‘akıllı lens’ olarak bilinen trifokal göz içi lensleri, uzak, orta ve yakın mesafede büyük görüş kolaylığı sağlıyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, multifokal lenslerin yeni jenerasyonu olan trifokal göz içi lenslerinin, üç farklı odak noktasına sahip olduğu için özellikle 40 yaşın üzerinde ve yakın görme sorunu yaşayanlarda kullanıldığını söyledi. Her bireyin göz yapısı farklı olduğu için trifokal lens kullanmaya uygun olmayabileceğini de kaydeden Asena, “Eğer kişide sarı nokta, retina bozukluğu ve hastalıkları, aşırı göz kuruluğu, göz tembelliği ve şaşılık gibi rahatsızlıklar varsa trifokal lens kullanılması uygun değildir” diye konuştu.