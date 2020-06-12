‘Akıllı tarımla verim artacak’

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’yle ‘Tarım 4.0’ projesini başlatacaklarını belirtti, “Verimlilik artacak” dedi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Tarım 4.0 projesiyle tarımın teknolojiyle bulaşacağını söyledi, “İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’yle verimliliği artıracağız, girişimci ve gençleri tarım sektörüyle buluşturacağız” dedi.

Projenin, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliği’nde başlayacağını kaydeden Kestelli, “Tarımın geleceği artık tamamen teknolojide. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile hazırladığımız Tarım 4.0 raporu, Menemen Tarımsal Araştırma Çiftliği’nde hayat bulacak, Türk tarımının Silikon Vadisi olarak Türkiye’nin ilk Tarım 4.0 uygulama olacak” diye konuştu. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi’nin video konferans toplantısının konuğu olan Işınsu Kestelli, derneğin İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan’ın moderatörlüğündeki toplantıda, İzmir’e yeni projeler kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

‘Anlayış değişecek’

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliği’nin bir tarımsal eğitim merkezi olacağını vurgulayan Işınsu Kestelli, “Yine bu bölgenin tarım-teknoloji uygulama merkezi, sürekli eğitim merkezi, ileri teknoloji uygulamaları yapan akıllı çiftlik formatında bir örnek modele dönüşmesini hedefliyoruz. Bunu sağlamak üzere, İzmir Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programları kapsamında sağladığımız destekle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

Menemen Çiftliği’nin, Türk tarımının Silikon Vadisi olacağını dile getiren Kestelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hem tarım teknoloji merkezi hem de Borsa Akademi ile teknoloji ve tarımı buluşturarak ülke ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Hızla tarıma yönelen sanayicilerimizi de bu projemize yatırımcı olmaya, ortak olmaya davet ediyoruz. Bu proje ile tarımı sadece köylü yapar anlayışını değiştireceğiz. Akıllı tarım uygulamalarıyla çiftçilere yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyoruz.”