Akıllı teknolojide öncü kent Denizli

Ulaşımdan enerjiye, sağlıktan altyapıya birçok uygulamayla ‘Akıllı Şehir’ ödülü bulunan Büyükşehir, Türkiye’de ilk kez yerli ve milli olarak geliştirilen Trafik Yönetim Sistemi, Ulaşım Portalı, Toplu Taşıma Denetim Sistemi, Yeşil Dalga Sistemi gibi adımlarla fark yarattı.

‘Çevre dostu’

Büyükşehir’in akıllı şehir uygulamalarına verdiği önem Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Necmi Özdemir tarafından da kaleme alındı. Özdemir, “Uygulamalar verimli şekilde kullanılıyor. Bu kapsamda, çok çalışan ve üreten bir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibi var” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Çevre dostu teknolojik uygulamalarımız, hayatımızın her alanında insanlarımıza fayda sağlıyor” vurgusunu yaptı.