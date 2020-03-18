18.03.2020 - 00:03 |
Akın, personele tek tek maske dağıttı
Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları sürerken, Başkan Çetin Akın da, personele maske dağıttı.
Personel ve belediyeye gelenlerin vücut ısılarının kontrolünü de yaptı. Akın, “Halkımızın sağlığını korumak başlıca görevimiz” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.