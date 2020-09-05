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    HaberlerEge Haberleri Akın üzüm kesti bandırma yaptı
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    05.09.2020 - 00:03 |

    Akın üzüm kesti bandırma yaptı

    Akın üzüm kesti bandırma yaptı

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, üzüm sergi alanını ziyaret etti, hasat yapan çiftçilerle bir araya geldi. Üzüm üreticileriyle sohbet eden Başkan Akın, zorlu koşullar altında toprağı işletmekten vazgeçmeyen üreticilere fedakarlıkları için teşekkür etti. Çiftçiye yardımcı olmak adına hem üzüm kesen hem de bandırma yapan Akın, “Büyük fedakarlıkla çalışan üreticilerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum. Bizler her daim ve her koşulda emekten, üretenden yana olduk. Çiftçilerimize desteğimizi her zaman sürdüreceğiz” dedi.

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