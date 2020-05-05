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    HaberlerEge Haberleri Akın ve ekibi işbaşındaydı
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    05.05.2020 - 07:00 |

    Akın ve ekibi işbaşındaydı

    Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı süresi boyunca ilçe genelinde çalışmalarına devam etti.

    Akın ve ekibi işbaşındaydı

    Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı süresi boyunca ilçe genelinde çalışmalarına devam etti. Salgının, Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren pek çok noktada dezenfekte çalışmalarını ara vermeden sürdüren ekipler tarafından sokağa çıkma yasağında da Turgutlu Belediyesi hizmet binaları, Belediye aşevi ve hayır merkezi, Turgutlu Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi dezenfekte edildi. Bununla birlikte ilçedeki çöp konteynerlerinin ekiplerce dezenfekte çalışmaları yapıldı. Ekipler, sinek ve böceklere karşı larva ilaçlamalarını da yaptı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Ekiplerimiz, yaklaşık iki aydır dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Halkın sağlığını korumak için gereken tüm çalışmaları yapıyoruz” dedi.

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