‘Akıncı’nın sözleri yanlış ve yaralayıcı’

Eroğlu, Mersin’in Yenişehir Belediyesince Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşide, hayat hikayesini ve siyasetteki dönemlerini anlattı, katılımcıların sorularını yanıtladı.



Mersin’in, Kıbrıs Barış Harekatı’nda önemli bir rol oynadığını vurgulayan Eroğlu, kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye’nin hiç bir zaman Kıbrıs’ı işgal etme gibi bir hedefinin olmadığını vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

“Türkiye, isteseydi o gün Kıbrıs’ın tümünü alabilirdi. Birçok yer boşalmıştı, bazı yerler Türkiye’nin emrine verilmiş gibiydi. Bir plan vardı, Atilla hattı vardı. Buralar o hattın dışında kaldığı için Türkiye ileriye gitmedi. Türkiye, Kıbrıs’ı ilhak etme düşüncesinde değildi. Hatta 1975’teki kurucu meclisteki meclis üyeleri, oy birliğiyle ‘Türkiye arzu ederse biz ilhak edilmek istiyoruz’ kararını aldılar. O zamanki Türkiye hükümeti ilhakı düşünmediğini, insanların huzur ve güven içerisinde yaşamalarından başka bir şey istemediğini söylemişti. Dolayısıyla Türkiye’nin aklında Kıbrıs’ı işgal etme gibi bir şey yoktu.”

Kıbrıs’ta 15 Temmuz 1974’ta yaşanan darbeye dedeğinen Eroğlu, “Türkiye, Barış Harekatı’nı gerçekleştirmemiş olsaydı Akritas Planı doğrultusunda önce Kıbrıs’taki tüm Rum komünistleri temizlenecekti, sonra bütün Türkler toplu mezarlara gömülecekti. Yani, 1974’teki harekat bizi toplu mezarların eşiğinden döndürdü” dedi.



Eroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bir yabancı basın kuruluşuna verdiği demecin sorulması üzerine de “Akıncı’nın yaptığı açıklamalar benimsemediğim, tasvip etmediğim açıklamalardır. İnsan aslını inkar edemez. İnsanoğlu, nereden nereye, kimlerle geldiğini inkar etmemeli, daima bilmeli. Bu bir vefa örneğidir. Bazı şeyler vardır ki kutsaldır, anavatan ve KKTC kutsaldır. Anavatanda yaşayanlara ve Kıbrıs’ta yaşayan bizlere zarar verecek seçim malzemesi yaratmak son derece yanlıştır” ifadesini kullandı.