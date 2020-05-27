Akın’dan esnafa maske hediyesi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ramazan Bayramı nedeniyle yasak öncesi son mesai gününde esnaf ve vatandaşlara maske hediye etti. Başkan Akın, “Koronavirüs salgınından korunmak adına bugünlerde en fazla ihtiyacımız olan maskeleri esnaf ve vatandaşlarımıza bayram hediyesi olarak takdim ettik. Tüm hemşerilerimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.