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    HaberlerEge Haberleri Akın’dan esnafa maske hediyesi
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    27.05.2020 - 07:00 |

    Akın’dan esnafa maske hediyesi

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ramazan Bayramı nedeniyle yasak öncesi son mesai gününde esnaf ve vatandaşlara maske hediye etti.

    Akın’dan esnafa maske hediyesi

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ramazan Bayramı nedeniyle yasak öncesi son mesai gününde esnaf ve vatandaşlara maske hediye etti. Başkan Akın, “Koronavirüs salgınından korunmak adına bugünlerde en fazla ihtiyacımız olan maskeleri esnaf ve vatandaşlarımıza bayram hediyesi olarak takdim ettik. Tüm hemşerilerimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
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