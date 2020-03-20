Akın’dan esnafa müjde

Başkan Akın, “İhtiyaç duyulan noktalarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyoruz. Vatandaşımızın açıktan hiçbir gıda ürünü almamalarını öneriyorum” dedi. Başkan Akın, esnafa kesilen para cezalarının alınmayacağını, icra takiplerinin de durdurulduğunu söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ve günlük yevmiye usulü çalışanlar için de aşevi açtıklarını sözlerine ekledi.