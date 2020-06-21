'Aklımda spor var'

İzmir’de yaşayan ve 2008 yılında kemik kanseri hastalığına yakalanarak 1 yıl önce sağ bacağını kaybeden 34 yaşındaki Serkan Demircan, sporda engel tanımıyor. Lise yıllarında hentbol oynamaya başlayan ve profesyonel olarak atletizmle ilgilenen Demircan, hastalığına rağmen spordan kopmadı. Sağ bacağı kesildiği için protezle yaşamını sürdüren Demircan, tekerlekli sandalyede basketbol oynasa da engelli bir atlet olarak pistlere dönmek istiyor. Kemik kanseri tedavisi nedeniyle çok zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Demircan, “Fizyoterapistim ayağımın ısısının yüksek olduğunu fark etti ve ilaçlı MR çekilmemi sağladı. Böylece 2008 yılında kemik kanseri teşhisi konuldu. 22 yaşındaydım. Kemoterapilere başladım. Hastalık nedeniyle hentbolu bıraktım” dedi.



Hızlı adapte oldu



Sağ dizindeki tümörün küçülmesi için bir süre kemoterapi gördüğünü belirten Demircan, tam 14 kez ameliyat olduğunu söyleyerek, “Ayağımın içindeki bütün kemikler alındı. Onun yerine protez takıldı. Oturamıyordum. Dizimi bükemiyordum. Hep ayaktaydım. Bu durum yaklaşık 2 yıl sürdü. Doktoruma gidip bu bacağımı istemediğimi ve kesilmesini istediğimi söyledim. Yeni bir protez taktı. Çok hareketliydim. Protezim 4 kez değişti. Ağrılara dayanamamaya başlamıştım. Bu süreçte spor yapamadım. 2019 yılının nisan ayında bacağımın kesilmesine karar verildi.

Bacağım diz üstünden kesildi. Temmuz ayında protez kullanmaya başladım. Alışma süreci zordu ama hızlı uyum sağladım. Ailem için güçlü

durdum. Bacağımın kesilmesi, dikişlerin alınması, protezimin takılması yaklaşık 3 ayda gerçekleşti ve yürümeye başladım. Fizik tedavi doktorum inanamadı. Koltuk değneği kullanmadım” dedi.



‘Asla hayata küsmedim’



İki yıldır tekerlekli basketbol oynayan Demircan, geçen yıl birinci ligdeki Bornova Barış Gücü takımında yer bulabildiğini söyleyerek, “Boyumun uzun olması, spor geçmişim ve azimli olmam başarılı olmamı sağladı ancak en büyük hayalim olan atletizm sporunu yapamıyorum. Çünkü bunun için koşu protezine ihtiyacım var. Hep aklımda milli takım var” dedi. Demircan, “Bir koşu protezi ortalama 10 bin euro. Ben yüksek atlama yapmak istiyorum. Birçok yerle sponsorluk için görüştüm ama olumlu yanıt alamadım. Belki koşamıyorum ama spora devam ediyorum” dedi. “Bir engellinin spor yapması çok zor” diyen Demircan, “Bizler istekliyiz ama mali şartlar bizi zorluyor. Milli formayı giymek için uğraşıyorum. Beni destekleyen bir ailem var. Onları gururlandırıp Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek istiyorum” diye konuştu.