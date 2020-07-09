‘Aklımız alın terinde’

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflere olan desteğini sürdürüyor, halkı yerel ürünlerle buluşturuyor.

Büyükşehir, son olarak Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’yle 80 ton kuru üzüm alımı için sözleşme imzaladı.

Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, imza töreninde yaptığı konuşmada Alaşehirli üreticilere seslendi, “Aramızda kilometreler olsa da aklımız sizde, sizin alın terinizde. O ziyan olmasın diye elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Üzümler, Büyükşehir’in ‘Biz Varız’ dayanışması kapsamında ailelere dağıtılacak.

“Çiftçimizin ufkunu açan çalışmalarından dolayı Tunç Başkan’a teşekkür ediyorum” diyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ilçede Karşıyaka Sosyal Tesisleri’nin açılmasına aracılık eden Karşıyaka Belediye Bakanı Cemil Tugay’a da teşekkür etti.