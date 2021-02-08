‘Aklımızı oyuna koyamadık’

Ev sahibi ekibin önemli bir galibiyet aldığını söyleyen Ufuk Sarıca, “Çok kötü oynadığımızı söyleyemem.

Akıl ile ilgili bazı sıkıntılar yaşadık, akıl tarafını fazla oyuna koyamadık” dedi. Sarıca şöyle konuştu: “Maça çok iyi başladığımızı söyleyebilirim ancak aşırı tek taraflı sertliğe yakalandık ama bunlar olabiliyor.

Darüşşafaka Tekfen yüksek yüzdede üçlükle oynadı.

Basketbolda böyle günler olabiliyor. Biz uzun süredir kaybetmiyorduk ama bir noktada sporda maç kaybetmek, yenilgi olacak. Şimdi lige verilecek aradan önce salı günü evimizde oynayacağımız Türk Telekom maçına hazırlanacağız.”