‘Aksan, çok değerli bir kardeşimizdi’

Kanserle mücadelesini kaybeden Aksan’ın naaşı Basmane’deki hizmet binasının önüne getirildi; tabutu çok sevdiği Göztepe’nin formasıyla örtüldü. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, parti yöneticileri, meclis üyeleri ve çalışanlar katıldı. Belediye Başkanı Abdül Batur, “Cem Aksan, yaklaşık 20 yıllık arkadaşım, partimizde omuz omuza çalıştığımız çok değerli bir kardeşimdi. Konak Belediye Meclisi’nde de yaklaşık 1,5 senelik süreçte, Konak’ımıza ve parti örgütümüze olan bağlılığı, mücadele azmi ile tanınan, meclis üyesi arkadaşlarımın içerisinde sevilen, sayılan bir kardeşimizdi” dedi. Aksan’ın naaşı, Güzelyalı Hakim Efendi Camisi’ndeki cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı’na defnedildi.