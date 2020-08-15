BİST1.084-1.49EURO8.740.76USD7.350.21ALTIN460.75-0.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Aksan, çok değerli bir kardeşimizdi’
    ABONE OL
    15.08.2020 - 00:06 |

    ‘Aksan, çok değerli bir kardeşimizdi’

    Konak Belediye Meclisi Üyesi Nurettin Aksan, Konak Belediyesi’nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

    ‘Aksan, çok değerli bir kardeşimizdi’

    Kanserle mücadelesini kaybeden Aksan’ın naaşı Basmane’deki hizmet binasının önüne getirildi; tabutu çok sevdiği Göztepe’nin formasıyla örtüldü. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, parti yöneticileri, meclis üyeleri ve çalışanlar katıldı. Belediye Başkanı Abdül Batur, “Cem Aksan, yaklaşık 20 yıllık arkadaşım, partimizde omuz omuza çalıştığımız çok değerli bir kardeşimdi. Konak Belediye Meclisi’nde de yaklaşık 1,5 senelik süreçte, Konak’ımıza ve parti örgütümüze olan bağlılığı, mücadele azmi ile tanınan, meclis üyesi arkadaşlarımın içerisinde sevilen, sayılan bir kardeşimizdi” dedi. Aksan’ın naaşı, Güzelyalı Hakim Efendi Camisi’ndeki cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı’na defnedildi.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca paylaştı: Bütün mümkünleri düşünelim

    Bakan Koca paylaştı: Bütün mümkünleri düşünelim

    Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

    Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

    Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

    Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

    MasterChef Türkiye kim kazandı? Bu akşam (14 Ağustos) Cuma günü kim ana kadroya seçildi?

    MasterChef Türkiye kim kazandı? Bu akşam (14 Ağustos) Cuma günü kim ana kadroya seçildi?

    Sıradaki Haber