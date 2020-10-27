Aksoy Açık Kürsü’de soruları yanıtladı...

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Gençlik Buluşması’nda gençlerle bir araya geldi. Aksoy, Açık Kürsü etkinliğinde onların sorularını yanıtladı. Spor alanları, parklar, kütüphane, macera parkı, hayvanat bahçesi, hayvan barınağı açılmasını isteyen, okullarının tamir edilmesi, laboratuvar yapılması gibi taleplerini ileten gençler, başkana çalışmalarını sordu. Onlara baktığında cesur, geleceğe umutla bakan bireyler gördüğünü söyleyen Başkan Aksoy, “Unutmayın, Menemen Belediyesi her zaman arkanızda” dedi.