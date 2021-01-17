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    HaberlerEge Haberleri Aktepe Sosyal Tesisleri yolda
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    17.01.2021 - 00:02 |

    Aktepe Sosyal Tesisleri yolda

    Pamukkale Belediyesi, 2018’de yapımına başlanan, bir süredir hukuki sorunlar nedeniyle çalışma yapılamayan Aktepe Sosyal Tesisleri için sözleşme imzaladı.

    Aktepe Sosyal Tesisleri yolda

    Projeyi, haziran ayı sonuna kadar tamamlamayı planladıkların belirten Başkan Avni Örki, “Yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak sosyal tesisimizde bölge halkının birçok ihtiyacını karşılayacak düğün salonları, nikah salonları, otopark, salon sporlarının yapılabileceği alanlar ile alışveriş merkezi ve en önemli çalışmalardan biri de çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için kullanılacak olan robotik kodlama merkezi bulunacak. Tesis, engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma da sahip olacak. Kentimize değer katacak” dedi.

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